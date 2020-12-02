Tik Tok videosu çeken kadına sapık şoku! Çekim sırasında göz göze geldi
Tik Tok için evinde video çeken bir kadın, dans ettiği sırada balkon kapısının açılmasıyla neye uğradığına şaşırdı. Bir süre sapıkla konuşan kadının korku dolu anları kadının telefonuna saniye saniye kaydolurken sapık ise geldiği yerden kaçarak uzaklaştı. Bu görüntüler sosyal medyada 30 milyondan fazla izlendi.
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