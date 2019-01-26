TİKA Ankara Buluşması pazartesi başlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 59 ülkedeki 61 ofisiyle Ankara'da buluşuyor. Programın açılışını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapacak.

TİKA'nın her yıl düzenlediği, 61 Program Koordinasyon Ofisindeki Koordinatörler ve Yerel Asistanları ile bir araya geldiği "TİKA Ankara Buluşması" 28 Ocak Pazartesi günü başlıyor. 4 gün sürecek organizasyon ile yürütülen projeler değerlendirilerek, bu yılın proje ve faaliyet planlamaları yapılacak. Buluşmada, kurumsal yenilikler ve stratejik hedefler çalışanlar ile paylaşılacak ve sahada karşılaşılan sorunların ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar değerlendirilecek. 150'den fazla TİKA çalışanını bir araya getirecek buluşma ile 59 ülkeden gelen yerel asistanlar da Türkiye'yi ve Ankara'yı yakından tanıma fırsatı bulacak.

4 gün sürecek

28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek TİKA Ankara Buluşması'nın açılışını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapacak. Programın ilk iki günü, TİKA'daki birimler koordinatör ve yerel asistanlara bilgilendirme sunumları yapacak. Buluşmanın üçüncü gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TİKA'nın Program Koordinasyon Ofisi çalışanlarıyla bir araya gelecek. Çalıştay ve birim toplantılarının ardından program son bulacak. TİKA Ankara Buluşması'nın son gününde ofislerde çalışan yerel asistanlar için çeşitli kurslar yer alacak. Ayrıca program boyunca hızlandırılmış Türkçe kursu alma şansına da sahip olacak asistanlar, Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatına sahip olacak.

TİKA Ankara Buluşması'nda bu yılın teması bilim, teknoloji ve güvenlik olacak. Bu kapsamda TİKA koordinatörleri, programın son gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Kaynak: İHA