TİKA Sırbistan’da kadınları meslek sahibi yapıyor

Sırbistan'da işsizlik oranlarının yüksek olduğu Preşova şehrinde TİKA Başkanlığı, Preşova Belediyesi ve Kalkınma ve İşbirliği Vizyonu Yurttaşlar Derneği işbirliğiyle Sırbistanlı kadınlar meslek sahibi yapılıyor.

Sırbistan'ın güneyinde yer alan ve işsizlik oranlarının yüksek olduğu Preşova şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Preşova Belediyesi ve Kalkınma ve İşbirliği Vizyonu Yurttaşlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen programla Sırbistanlı kadınlar meslek sahibi yapılıyor.

Proje, genç ve işsiz kadınların meslek edinmelerini amaçlıyor. Dikiş kurslarının yanı sıra gerekli teknik ekipmanlar ve malzemeler de temin edildi. Proje kapsamında 10 kadın 6 ay boyunca dikiş ve terzilik eğitimi alıyor. Yıl boyunca sürecek eğitimlerde 20 kadının meslek sahibi olması hedefleniyor.

Sertifika törenine katılan Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Preşevo Belediye Başkanı Shqiprim Arifi, Preşevo Meclis Başkanı Sami Salihi, Preşova Kalkınma ve İşbirliği Vizyonu Yurttaşlar Derneği Başkanı Şefki Jonuz ve TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat tarafından kursu başarıyla tamamlayan 10 kadına sertifikaları dağıtıldı.

Kaynak: İHA