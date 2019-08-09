TİKA’dan Afganistan’da kadınlara meslek eğitimi

TİKA, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları vermeye devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da başta eğitim ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok sektörde önemli projelere imza atmayı sürdürüyor.

TİKA, genç kızların ve ev hanımlarının sosyal hayata katılmalarının, aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları kapsamında; dikiş, nakış ve aşçılık kursları vermeye devam ediyor.

Kurs malzemeleri TİKA tarafından sağlanan ve Faryab Vilayeti Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle 6 ay sürecek meslek edindirme kurslarında 100'den fazla kursiyer eğitim görüyor.

Kaynak: İHA