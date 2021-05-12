Ayetel Kürsi duası okunuşu ve Türkçe anlamı Diyanet 2021TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardımElazığ'da "iyilik timi" kırsaldaki çocukların bayram hazırlığı için seferber olduSON DAKİKA! Bakan Soylu'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!Gelinim Mutfakta Pırasalı Kiş tarifi | Pırasalı Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Arefe günü ne ibadet yapılır? | Arife gününde yapılacak ibadetler DiyanetBayram öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul havalimanlarında sessizlik hakimUzmanından bayram uyarısı! Ramazan Bayramı'nda "uygun fiyatlı" bayram şekeri ve çikolatalara dikkat!Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı'dan üzücü haber: Acil ameliyata alındı!Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan uyarı: Rehavete kapılmayın, 19 Mayıs haftası da tam kapanma olabilir!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım

Ramazan ayı dolayısıyla Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi Afganistan'ın Herat ve Nimruz vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı yaptı.

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA olarak ramazan projesi kapsamında ülkenin batısındaki Herat ve Nimruz vilayetlerinde yoksul ve ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, TİKA tarafından ramazan boyunca söz konusu 2 vilayette çeşitli kesimlere ve yetim çocuklara iftar yemeğinin verildiği ifade edilen açıklamada, iftar programlarında Türkiye'nin ramazan ayında da dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine şefkat ve muhabbet elini uzattığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca ramazan boyunca Herat ve Nimruz vilayetlerindeki yetimhanelerde kalan 400 yetime de elbise ve değişik hediyelerin takdim edildiği belirtildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT