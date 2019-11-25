TİKA’dan Gine’ye yenidoğan bölümü desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yılda binlerce yenidoğanın hayatını kaybettiği Batı Afrika ülkesi Gine'de ülkenin ilk hastanesi olma özelliğini taşıyan Konakri Ignace Deen Hastanesi'nde kendi oksijenini üretebilen yenidoğan bölümü kurarak, ülkenin sağlık sektörüne destek oluyor.

Batı Afrika ülkesi Gine'de yenidoğan alanında büyük bir dram yaşanıyor. Bu alanda sadece Donka Üniversite Hastanesi'nde Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi adı altında bir bölüm bulunmasına rağmen bölüm yenidoğanların hayata tutunmalarını sağlayacak ne ekipman ne de kapasiteye sahip. 2017 yılında Donka Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi'nde elektrik kesintisi sırasında jeneratör eksikliğinden dolayı 20 bebek hayata gözlerini yummak zorunda kaldı. Gine Cumhurbaşkanının eşi Condé Djene Kaba, 2017 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında TİKA'yı da ziyaret ederek durumun vahametinden bahsetti ve TİKA tarafından merkezin jeneratör ihtiyacı giderildi.

TİKA Gine'de kendi oksijenini üreten yenidoğan bölümü ile binlerce hayat kurtaracak

TİKA, yenidoğan alanında ülkede bir ilk olma özelliğini taşıyacak projeye imza atıyor. Oksijen jeneratörlü sistem ile bölüm aynı zamanda kendi oksijenini üretebilecek. Sistemin faydaları bununla da bitmiyor. Düşük hava tüketimi büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor. Sistem, diğer gaz kaynaklarının neden olduğu güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor. Jeneratörle yerinde oksijen gazı üretimi sayesinde dış kaynaklı oksijen gazı tedarikinin getirdiği tekrar dolum, sipariş işlemleri, tank kirası, sevkiyat ücretleri ve gelecekte oksijen tedarikçisinin fiyat arttırması gibi ek yükleri de ortadan kaldırıyor. 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilme özelliği sayesinde oksijen gazının bitmesinden kaynaklanan duruşlar ve üretim kayıpları meydana gelmiyor. Sistemin bir ay içerisinde devreye sokulması planlanıyor.

Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gine Halk Sağlığı Bakanlığı Ulusal Direktörü Dr Sékou Ahmed Tidiane Barry, "TİKA, Gine sağlık sektörünün kanayan yarasına merhem olacak. Neonatal alanında ülkemizde bir dram yaşanıyor. Sadece Ignace Deen Hastanesine 2016 yılında bin 118, 2017 yılında 792 ve 2018'de 646 yeni doğan hasta başvurdu. Gerekli ekipmandan yoksun olduğumuz için anne kucağında battaniye sıcaklığı ile bebekleri hayatta tutmaya çalışıyoruz fakat yüzlercesi hayatını kaybetti. Annelerin çığlıkları hastane koridorlarını inletti" dedi.

Kaynak: İHA