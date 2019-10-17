TİKA’dan Libya’da mesleki eğitimi kursları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA), Milli Eğitim Bakanlığı ve Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu işbirliğinde Mesleki Eğitim Kursları Projesi hayata geçirildi.

Misurata Endüstriyel Teknoloji Fakültesinde başlatılan proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığında görevli alanında uzman 3 öğretmen rehberliğinde 4 hafta sürecek Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Sistemleri Kursu ile Elektrikli Ev Aletleri ve Buzdolabı ve Klima Tamir ve Bakım Kursları düzenlenecek. İlerleyen dönemde de devam ettirilmesi planlanan mesleki eğitim projeleriyle Libya'da yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerle birlikte yabancı iş gücünün ülkeden ayrılmasıyla ortaya çıkan yetişmiş, kalifiye meslek erbabı ihtiyacının giderilmesi ve Libya mahalli kadrolarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

TİKA destekleriyle düzenlenen mesleki eğitim kurslarına Libya'nın güney ve Fizan bölgeleri de dâhil farklı bölge ve şehirlerinden büyük çoğunluğu mesleki eğitim kurumları öğretim elemanları ve teknik personelden oluşan 100 kursiyer katıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, Libya Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları İdaresi Eğitim Daire Başkanı Ahmed Ebu El Kasım Arhuma, Mesleki Eğitim Ulusal Kurulu üyeleri Muhammed El Ceridi, Adil Şveyhdi, Adil Misrati, Misrata Belediye Meclisi Üyesi Hana Hudura ve özel sektör temsilcileri katıldı. Ayrıca proje kapsamında Türkiye'den temin edilen eğitim setlerinin de kullanıldığı "Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı" ile "Ev Aletleri Tamiri Atölyesi"nin açılışları da gerçekleştirildi. Söz konusu meslek kurslarının düzenlenmesinden dolayı çok memnun olduklarını ve bu kursların Libyalılar açısından oldukça önemli ve gerekli olduğunu ifade eden Libyalı yetkililer, kursların devam etmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, "TİKA hem insani yardım alanında hem de kalkınma ve teknik işbirliği projeleri alanında ülkemizin en önemli kurumlarından birisidir. Libya da eğitim alanında gerekli alt yapıya ve teknik imkanlara fazlası ile sahip, dolayısıyla bu eğitim projesi ve etkinlik aynı zamanda bir tecrübe paylaşımı anlamına da gelmektedir" dedi.

Misrata'daki Endüstriyel Teknoloji Fakültesi Dekanı Ahmed bin Sassi, fakülte ve TİKA işbirliğinde gerçekleştirilen projenin fakülte mensuplarının teknik alanda kendilerini yetiştirmelerine ve mesleki maharetlerini güçlendirmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ben Sassi, fakülte öğrencilerinin ve mezunların mesleki verimliliklerini arttırmalarına katkı sağladığı için mesleki eğitim projesine destek veren TİKA'ya teşekkür etti.

Misrata Belediye Meclisi İnsan Kaynakları Sorumlusu Hana Hudura da, Türkiye'nin Libya'daki yaşam döngüsünü sürdürme çabalarını takdir etiğini belirterek, ilgili alan mezunlarının kendilerini geliştirmelerini teminen bu tür projelerin sürdürülmesinin gereğinin altını çizdi.

Niğde MEM ARGE-Projeler biriminde görevli öğretmen Türker Yavuzer, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Müdür Yardımcısı Aziz Güneroğlu, Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Ayhan Ülker tarafından verilen mesleki eğitim kurslarından Libyalı kursiyerlerin oldukça memnun oldukları gözlemlendi. TİKA tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarının ilerleyen dönemde de sağlık alanı da dahil olmak üzere diğer alanlarda da devam ettirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA