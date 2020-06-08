TİKA’dan Moğolistan’da meslek eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Nalayh Meslek Edindirme Eğitim ve Üretim Merkezindeki Kaynakçılık Bölümü, uluslararası standartlara uygun malzeme ve ekipmanlarla donatılarak hizmete açıldı.

1954 yılında kurulan Nalayh Meslek Edindirme Eğitim ve Üretim Merkezi, kuruluşundan bu yana Moğolistan'ın madencilik, enerji, inşaat, üretim ve hizmet sektörüne yönelik uzmanlar yetiştiren ve istihdam alanları oluşturan köklü bir eğitim ve öğretim kurumu olma özelliği taşıyor. Merkez bünyesindeki kaynakçılık bölümü, diğer çeşitli mesleki edindirme bölümleri arasında en çok rağbet gören bölüm olmasına rağmen, kullanılan eğitim malzemeleri ve ekipmanların işlevsel özelliğini kaybetmiş olmasından dolayı faaliyetlerinde aksaklıklar yaşanıyordu.

TİKA tarafından yürütülen proje ile modern malzeme ve ekipmanlarla yenilenen kaynakçılık bölümü tekrar hizmete açıldı. Her yıl 60 öğrencinin modern kaynakçılık eğitimi alması planlanan bölüm sayesinde Moğolistan'da işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Nalayh Belediye Başkanı adı Radnaabazar Çoijinsambuu teslim töreninde yaptığı konuşmada, Nalayh Meslek Edindirme Eğitim ve Üretim Merkezi Kaynakçılık Bölümü'nde 1954 yılında kurulduğundan bu yana kaynakçılık eğitim ekipmanlarının yenilenmediğini ve tüm ekipmanların eski ve bozulmuş olmasından dolayı öğrencilere kaynakçılık eğitimi vermekte zorluk çektiklerini ifade etti. TİKA tarafından ihtiyaç duyulan kaynakçılık malzeme ve ekipmanların temin edilmesi ile sorunun tamamen giderildiğini dile getiren Radnaabazar, "Bu proje vesilesiyle hem öğrencilerin sayısı hem de eğitim kalitesi arttırılarak Nalayh Belediyesi'nin inşaat sektörünün kalkınmasına fayda sağlanacaktır" açıklamasında bulundu. Radnaabazar, kendilerine destekte bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA