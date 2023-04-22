Tıkanan lavaboyu açmanın yolu basit! Sadece bir çay kaşığı dökün: Hop diye çekecek

Lavabo giderine dökülen bir miktar tuzun etkisi oldukça fazladır. Kötü kokular ile baş etmektedir. Gerekli hijyenin kazanması gibi bir çok etkileri vardır. Lavabo giderlerine ne kadar tuz dökülmektedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

LAVABO GİDERİNE DÖKÜLEN TUZUN ETKİLERİ!

Lavabo giderlerine dökülen 1 kaşık tuzun mucizevi etkilerine inanamayacaksınız. Yaşanan problemlerin ortadan kalkmasında yardımcı olmaktadır. Tıkanan lavabolar ve lavabolarda yaşanan istenmedik kokularda çeşitli uygulamalar lavaboların daha kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Düzenli olarak bu uygulamaların gerçekleşmesi problemleri ortadan kaldıracaktır.

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Hijyen açısından önemli olan lavabolarda görünen yüzeyi temizlemek ve görünmeyen kısımları temizlememek büyük bir yanlış olacaktır.

Lavabolarda yaşanan problemler için kimyasal madde kullanılmak istenmemektedir. Doğal yollardan çözüm aranmaktadır.

Lavabolarda tıkanma ve kötü koku problemi varsa bu uygulamayı gerçekleştirmeniz size yardımcı olacaktır.

Lavabo giderinin içine bir yemek kaşığı tuz dökünüz. Tuzu ilave ettikten sonra kabartma tozunu ekleyin. 1 bardak beyaz sirkeyi tuz ve kabartma tozuna dökün. Gece boyunca tuvalet giderinde karışımı bekletin. Farklı bir madde ile karışımından sakınınız. Sabah olduğunda 3 litre civarında kaynayan suyu tuvalet giderine dökün. Bu uygulamanın ardından lavabonuzu istediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Düzenli olarak bu uygulamayı gerçekleştirmeniz halinde kötü kokular son bulacaktır.