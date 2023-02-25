Tikhon Plaksa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tikhon Plaksa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tikhon Plaksa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tikhon Plaksa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tikhon Plaksa 5 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Плакса Тихон Святославович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tikhon Plaksa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tikhon Plaksa'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Tikhon Plaksa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tikhon Plaksa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Soligorsk U19
1 Ocak 2021 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Tikhon Plaksa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tikhon Plaksa şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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