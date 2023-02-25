Tikhon Plaksa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tikhon Plaksa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tikhon Plaksa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tikhon Plaksa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.