Tiki olan arkadaşıyla uğraştı! Demir çubukla dövülüp hastanelik oldu

Pendik'te bir atölyede çalışan Türkmenistanlı bir kişi, Kazakistanlı iş arkadaşının tikiyle alakalı dalga geçti. Olayın büyümesiyle ikili tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Çevredeki arkadaşlarının zor ayırdığı kavga anı kameralara saniye saniye kaydedildi.

Pendik Kurtköy'de bir demir doğrama atölyesinde çalışan Türkmenistanlı bir kişi, Kazakistanlı bir kişinin tiki ile eğlenmek istedi. Duruma sinirlenen Kazakistanlı kişi eline aldığı demir çubukla arkadaşına vurmaya başladı. Tekme ve yumruklarla devam eden kavgayı diğer çalışanlar güçlükle ayırdı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan kişiler, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi olmadı.

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