Tıklım tıklım olan dolmuşta insan sağlığı hiçe sayıldı!

Bahçelievler Bağcılar arası seferini gerçekleştiren bir dolmuştaki bu görüntüler izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir dolmuş şoförünün binmesi gereken yolcunun kat ve kat üstünde yolcu aldığı anlar pes dedirtirken koronavirüsün kol gezdiği bu görüntüler ise cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Toplu taşıma araçlarına yönelik alınan kararlar ve yetkililerin yaptığı denetimler ne kadar düzenli yapılsa da bir dolmuşun içindeki bu görüntüler bu kurallara uyulmadığını açıkça gösterdi. Adım atacak yerin olmadığı dolmuştaki bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kameraya alınırken insan sağlığının ne kadar kolay bir şekilde hiçe sayıldığını bir kez daha gösterildi.

Fatma Uyanık davasında Vahap Varlı'nın müebbet hapis cezası onandı!

İzmir'de cinnet geçiren koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!

Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!