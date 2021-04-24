Tiksindiren olay! Nişanlısının babasıyla ilişkiye başladı, çocuk doğurdu

ABD'de yaşanan olayda Mackenzie Yocum isimli 25 yaşındaki kadın nişanlısıyla sorunlar yaşadı. Bu dönemde Yocum, nişanlısının babası evli ve 4 çocuk babası Jeff Scholl'un kendisiyle ilgilendiği ve yakınlaştıklarını söyledi. Daha sonra ilişkiye başlayan çift bu durumu 6 ay boyunca gizledi.

MUTLULUK POZU VERDİLER

Konuya ilişkin olarak çift ABD basınına mutluluk pozu verirken ilişkileri hakkında konuşan Yocum, "Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak" dedi.

Öte yandan Çiftin şu anda Wyatt adında bir kızları bulunuyor.