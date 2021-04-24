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  3. Tiksindiren olay! Nişanlısının babasıyla ilişkiye başladı, çocuk doğurdu

Tiksindiren olay! Nişanlısının babasıyla ilişkiye başladı, çocuk doğurdu

ABD'de Mackenzie Yocum isimli kadın nişanlısının babası Jeff Scholl ile sevgili oldu. Akıllara durgunluk veren olayda çiftin bir de kız çocukları dünyaya gelirken, basına verdikleri mutluluk pozları gündem oldu.

Tiksindiren olay! Nişanlısının babasıyla ilişkiye başladı, çocuk doğurdu

ABD'de yaşanan olayda Mackenzie Yocum isimli 25 yaşındaki kadın nişanlısıyla sorunlar yaşadı. Bu dönemde  Yocum, nişanlısının babası evli ve 4 çocuk babası Jeff Scholl'un kendisiyle ilgilendiği ve yakınlaştıklarını söyledi. Daha sonra ilişkiye başlayan çift bu durumu 6 ay boyunca gizledi.

MUTLULUK POZU VERDİLER

Konuya ilişkin olarak çift ABD basınına mutluluk pozu verirken ilişkileri hakkında konuşan  Yocum, "Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak" dedi.

Öte yandan Çiftin şu anda Wyatt adında bir kızları bulunuyor.

Tiksindiren olay! Nişanlısının babasından çocuk doğurdu

Tayfun Altuntaş
Editör
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