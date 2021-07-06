Douyin adıyla bilinen görüntü oluşturma ve paylaşmanın dışında canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya platformu olan TikTok'ta bugün akşam saatlerinde problem yaşanmaya başlandı. TikTok kullanıcıları uygulamada yaşadıkları sorun nedeniyle arama yapmaya başladı. Peki Tiktok çöktü mü? | Tiktok neden açılmıyor? 6 Temmuz 2021 Salı İşte ayrıntılar...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? 6 TEMMUZ 2021 SALI

Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan sosyal medya uygulaması TikTok'a girmek isteyenler 6 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde sorun yaşıyor.

TİKTOK NEDEN AÇILMIYOR? 6 TEMMUZ 2021 SALI

150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşan uygulamayı kullananlar yaşadıkları sorun nedeniyle konuya ilişkin araştırma yapsa da TikTok'tan henüz bir açıklama gelmedi. TikTok'un neden açılmadığına dair bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

TİKTOK NEDİR?

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürülen Asya'da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline gelmiştir.

Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 500 milyondan fazla global kullanıcıya ulaşmayı başarmıştır.

POPÜLER UYGULAMA TİKTOK'UN TARİHÇESİ

Eylül 2016'da Çin'de Douyin, ByteDance tarafından piyasaya sürüldü ve Eylül 2017'de Endonezya'da yayılmaya başladığında uluslararası pazara uygun olması için uygulamaya TikTok ismi verildi. 23 Ocak 2018'de TikTok uygulaması Tayland uygulama marketinde ücretsiz indirilen mobil uygulama indirme kategorisinde birinci sırada yer aldı. Şubat 2018'de TikTok, müzikten para kazanmak için Modern Sky ile bir ortaklık başlattı.