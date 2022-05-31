TikTok fenomeni Aybüke'nin paylaşımı akılları karıştırdı! Ünlü rapçi Çakal ile aşk mı yaşıyor? Sonunda amacına ulaştı! Tiktok'ta Çakal'a olan büyük hayranlığı ile boynuna dövme yaptıran Aybuke aşk yaşadıklarını yayınladığı o videoyla duyurdu.

1 9 Asıl adı Emirhan Çakal olan rapçi Çakal son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri.