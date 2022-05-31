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  3. TikTok fenomeni Aybüke'nin paylaşımı akılları karıştırdı! Ünlü rapçi Çakal ile aşk mı yaşıyor? Sonunda amacına ulaştı!

TikTok fenomeni Aybüke'nin paylaşımı akılları karıştırdı! Ünlü rapçi Çakal ile aşk mı yaşıyor? Sonunda amacına ulaştı!

Tiktok'ta Çakal'a olan büyük hayranlığı ile boynuna dövme yaptıran Aybuke aşk yaşadıklarını yayınladığı o videoyla duyurdu.

TikTok fenomeni Aybüke'nin paylaşımı akılları karıştırdı! Ünlü rapçi Çakal ile aşk mı yaşıyor? Sonunda amacına ulaştı! 119

Asıl adı Emirhan Çakal olan rapçi Çakal son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri.