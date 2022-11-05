TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın içerde dışarda çıkarmadığı gözlükleri alay konusu oldu! "CanKan gibi piyasadan silinmekten korkuyor"

Sabah, akşam, içeri, dışarı fark etmeksizin paylaşım yaptığı her an taktığı güneş gözlükleri ise dikkatlerden kaçmıyor.

Gözlüklerinin ne amaçla sürekli gözünde olduğunu merak eden bir kullanıcı ise dondurmacıya alaycı bir şekilde eleştiride bulundu.

Hiç çıkarmadığı gözlükleri için "CanKan gibi piyasan silinmemek için gözlükleri çıkarmıyor" şeklinde bir yorumda bulundu.