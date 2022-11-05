TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın içerde dışarda çıkarmadığı gözlükleri alay konusu oldu! "CanKan gibi piyasadan silinmekten korkuyor"

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın her paylaşımında gözünde olan gözlüklerine alaycı bir kullanıcı alaycı eleştiride bulundu.

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TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın içerde dışarda çıkarmadığı gözlükleri alay konusu oldu! "CanKan gibi piyasadan silinmekten korkuyor" 1

Antalya'da işlettiği dondurma dükkanında gelen müşteriler ile dans yapan Çılgın Dondurmacı kısa sürede başta TikTok olmaz üzere tüm sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın içerde dışarda çıkarmadığı gözlükleri alay konusu oldu! "CanKan gibi piyasadan silinmekten korkuyor" 2

Yerli yabancı herkesin ziyaret ettiği dondurmacı da gelen müşteriler çalan müzik eşliğinde dondurmacı ile birlikte ilginç danslarını yapıyorlar.

Büyük küçük herkes tarafından izlenen ve takip edilen Çılgın Dondurmacı kimileri tarafından eleştiriliyor kimileri tarafından da sevilerek takip ediliyor.

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın içerde dışarda çıkarmadığı gözlükleri alay konusu oldu! "CanKan gibi piyasadan silinmekten korkuyor" 3

Sabah, akşam, içeri, dışarı fark etmeksizin paylaşım yaptığı her an taktığı güneş gözlükleri ise dikkatlerden kaçmıyor.

Gözlüklerinin ne amaçla sürekli gözünde olduğunu merak eden bir kullanıcı ise dondurmacıya alaycı bir şekilde eleştiride bulundu.

Hiç çıkarmadığı gözlükleri için "CanKan gibi piyasan silinmemek için gözlükleri çıkarmıyor" şeklinde bir yorumda bulundu.

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