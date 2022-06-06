TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın kadın müşterisi izleyenlerin tepesini attırdı! "Günah" olduğunu hatırlatanlar tepki gösterdi! "Buranın ahireti de var" Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç, TikTok'ta çektiği videolarla tanınıyor. Kalbimsin şarkısıyla dondurma satarken yaptığı danslarla fenomen olan Çılgın Dondurmacı'nın son videosundaki kadın müşterisinin kıyafetleri tepki çekti.

1 12 Çılgın Dondurmacı olarak tanınan TikTok fenomeni Mehmet Dinç, yaptığı paylaşımlarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor.