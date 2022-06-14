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  3. TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın son videosu bardağı taşıran son damla oldu! "Edep, haya kalmadı sende!"

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın son videosu bardağı taşıran son damla oldu! "Edep, haya kalmadı sende!"

Kalbimsin şarkısına, dondurma dükkanında çektiği dans videolarını ekleyen TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın son videosuna tepki yağdı.

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın son videosu bardağı taşıran son damla oldu! "Edep, haya kalmadı sende!" 117

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç, TikTok'ta çektiği videolarla tanınıyor.