TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, başörtüsüne aldırış etmedi, daracık kıyafetinden kalçaları taştı! "Karılar kocalarının yanında bile böyle giyinmez!"
TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, başörtüsüne aldırış etmedi, daracık kıyafetinden kalçaları taştı! "Karılar kocalarının yanında bile böyle giyinmez!"
TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, dalgıç kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tesettürüne uygun giyinmediği için "Karılar kocalarının yanında bile böyle giyinmez" yorumları alan fenomen, çirkin yorumlar aldı.