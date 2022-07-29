TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ayrılık haberinin ardından adı duyulan TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç merak konusu oldu. Peki TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı?

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı?

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci defa nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın yine ayrılacağı öğrenildi. Son çıkan haberlerde ise Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi aldattığı iddia edildi. TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı? İşte detaylar...

TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı?

TİKTOK FENOMENİ KARDENİZ KILIÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Muşlu olan Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 tarihinde doğan Kardeniz Kılıç, ailesiyle beraber İzmir'de büyümüş ancak üniversite eğitimi için başka bir şehirde yaşamına devam etmiştir. Kardeniz Kılıç Influncer ve modellik yapmaktadır.

TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı?

GÖKHAN ÇIRA, SELİN CİĞERCİ'Yİ KARDENİZ KILIÇ'LA MI ALDATTI?

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı. Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç'a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin story'sinde yer aldı. İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı.

TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı?

1
6
0
0
2
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sena Nur Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu? Sena Nur Işık biyografisi...
Sena Nur Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu? Sena Nur Işık biyografisi...
Cemre Demirel neden gündem oldu? Cemre Demirel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Cemre Demirel neden gündem oldu? Cemre Demirel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Şehit Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? Evli miydi?
Şehit Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? Evli miydi?
Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor Süper Kupa | Maç sonucu
Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor Süper Kupa | Maç sonucu
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'den kötü haber! Yeniden karantinaya girecek!
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'den kötü haber! Yeniden karantinaya girecek!
Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!
Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!
Bu ritüel hayatınızı değiştirecek! Adil Yıldırım açıkladı! "Şakası yok, olacak!"
Bu ritüel hayatınızı değiştirecek! Adil Yıldırım açıkladı! "Şakası yok, olacak!"
Son dakika | MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!"
Son dakika | MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı! Fındığı olanlar yaşadı!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı! Fındığı olanlar yaşadı!
ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"
ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şoke eden iddia! Türkiye hava sahasını kullanıp Suriye'ye kaçacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şoke eden iddia! Türkiye hava sahasını kullanıp Suriye'ye kaçacak