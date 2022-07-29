Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci defa nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın yine ayrılacağı öğrenildi. Son çıkan haberlerde ise Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi aldattığı iddia edildi. TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? | Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Kardeniz Kılıç'la mı aldattı? İşte detaylar...

TİKTOK FENOMENİ KARDENİZ KILIÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Muşlu olan Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 tarihinde doğan Kardeniz Kılıç, ailesiyle beraber İzmir'de büyümüş ancak üniversite eğitimi için başka bir şehirde yaşamına devam etmiştir. Kardeniz Kılıç Influncer ve modellik yapmaktadır.

GÖKHAN ÇIRA, SELİN CİĞERCİ'Yİ KARDENİZ KILIÇ'LA MI ALDATTI?

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı. Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç'a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin story'sinde yer aldı. İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı.