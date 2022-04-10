TikTok fenomeni Mika Can Raun’un aylık harcaması dudak uçuklattı: “Bunun için psikolojik destek almam lazım”

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na gelen 'regl' sorusu şaşırttı! "Bu haldeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?"

Tüp bebek tedavisine başlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinden skandal hareket! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca olanlar oldu! "Pek sever beni çok sevişiriz"