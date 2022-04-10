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  3. TikTok fenomeni Mika Can Raun’un aylık harcaması dudak uçuklattı: “Bunun için psikolojik destek almam lazım”

TikTok fenomeni Mika Can Raun’un aylık harcaması dudak uçuklattı: “Bunun için psikolojik destek almam lazım”

TikTok fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü fenomenin aylık harcadığı miktar dudak uçuklattı.

TikTok fenomeni Mika Can Raun’un aylık harcaması dudak uçuklattı: “Bunun için psikolojik destek almam lazım” 117

TikTok fenomeni Mika Can Raun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.