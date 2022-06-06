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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu?

Hamile olduğunu iddia eden TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in bugün doğurması bekleniyor. Peki TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu?

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu?

TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Mükremin Gezgin hamile olduğunu söyleyerek takipçilerini şaşkına çevirmişti. 'Onur' ismini vereceği bebeğini kucağına almak için gün saydığını belirten Mükremin'in bugün doğurması bekleniyor. Herkes merakla TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu? sorusunu araştırıyor. Biz de haberimizde detaylara yer verdik...

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu?

TİKTOK FENOMENİ MÜKREMİN GEZGİN DOĞURDU MU?

Bir süredir hamile olduğunu söyleyerek gündeme gelen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in bugün doğurması bekleniyor. Twitter'da gündem konusu olan Mükremin gerçekten hamile mi sorusunun yanıtını konuya merak duyanlar muhtemelen doğum zamanı geldiğinde öğrenebilecek.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu?

Şarkı çıkaracağı bilinen Mükremin'in sırf reklam amaçlı bu yola başvurduğu bilinse de bugün ne açıklama yapılacağı merak ediliyor. Henüz Mükremin'den bir açıklama gelmedi...

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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