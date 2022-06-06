TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Mükremin Gezgin hamile olduğunu söyleyerek takipçilerini şaşkına çevirmişti. 'Onur' ismini vereceği bebeğini kucağına almak için gün saydığını belirten Mükremin'in bugün doğurması bekleniyor. Herkes merakla TikTok fenomeni Mükremin Gezgin doğurdu mu? sorusunu araştırıyor. Biz de haberimizde detaylara yer verdik...

TİKTOK FENOMENİ MÜKREMİN GEZGİN DOĞURDU MU?

Bir süredir hamile olduğunu söyleyerek gündeme gelen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in bugün doğurması bekleniyor. Twitter'da gündem konusu olan Mükremin gerçekten hamile mi sorusunun yanıtını konuya merak duyanlar muhtemelen doğum zamanı geldiğinde öğrenebilecek.

Şarkı çıkaracağı bilinen Mükremin'in sırf reklam amaçlı bu yola başvurduğu bilinse de bugün ne açıklama yapılacağı merak ediliyor. Henüz Mükremin'den bir açıklama gelmedi...