TikTok fenomeni Mükremin Gezgin dünyaya yayılıyor! Calvin Klein reklam kampanyasındaki hamile erkeğin pozları mide bulandırdı! "Fotoğraftan sapkınlık akıyor!"
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin dünyaya yayılıyor! Calvin Klein reklam kampanyasındaki hamile erkeğin pozları mide bulandırdı! "Fotoğraftan sapkınlık akıyor!"
Dünya markası Calvin Klein, Anneler Günü kutlama gönderisinde hamile trans erkeğe yer verince ortalık karıştı. Twitter'da tartışma ateşini fitilleyen reklam kampanyası sosyal medyanın gündemine oturdu.