TikTok fenomeni savcının paylaşımları başını yaktı: Açığa alındı!

Çocukları olumsuz yönde etkilediği konusunda zaman eleştiri oklarının hedefi olan sosyal medya uygulaması TikTok'ta videolar paylaşan ve kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekip fenomen olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

CUMHURİYET SAVCISI NUSREDDİN SALTABAŞ TİKTOK HESABINDAKİ PAYLAŞIMLAR NEDENİYLE AÇIĞA ALINDI

TikTok hesabında şarkılar söyleyip spor yaptığı yaptığı anları paylaşan Nusreddin Saltabaş, videolarının yayılması sonrası hesabını kapattı. Bir anda gündem olan ve tercihini hesabını kapatmaktan yana kullanan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından açığa alındığı öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.