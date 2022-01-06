Son dakika | Beşiktaş yönetiminden Önder Karaveli kararıSon dakika | Yarıyıl tatili öne alınacak mı? Bakan Özer çok net açıkladı2022 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203190116Son dakika | THY'den flaş karar: Kazakistan'a yapılan yolcu seferleri iptal edildi!Nusreddin Saltabaş kimdir? | Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş neden açığa alındı?TikTok fenomeni savcının paylaşımları başını yaktı: Açığa alındı!Mahalleli şokta! Uyumak için girdiği bodrumdan cesedi çıktı2022 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203190101Serdar Demir kimdir? Nereli? | Kaç yaşındaydı? | TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir neden öldü?Son dakika: 6 Ocak 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Bugün kaç vaka var?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. TikTok fenomeni savcının paylaşımları başını yaktı: Açığa alındı!

TikTok fenomeni savcının paylaşımları başını yaktı: Açığa alındı!

Video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından açığa alındı.

Çocukları olumsuz yönde etkilediği konusunda zaman eleştiri oklarının hedefi olan sosyal medya uygulaması TikTok'ta videolar paylaşan ve kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekip fenomen olan  Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

CUMHURİYET SAVCISI NUSREDDİN SALTABAŞ TİKTOK HESABINDAKİ PAYLAŞIMLAR NEDENİYLE AÇIĞA ALINDI

TikTok hesabında şarkılar söyleyip spor yaptığı yaptığı anları paylaşan Nusreddin Saltabaş, videolarının yayılması sonrası hesabını kapattı. Bir anda gündem olan ve tercihini hesabını kapatmaktan yana kullanan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından açığa alındığı öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT