Tiktok fenomeni trans birey Nil Ulusoy'un yeni klibi büyük tepki çekti! Görenler şaştı kaldı: "Bu kadarına da pes sen kiminle dalga geçiyorsun"

Kalırım Yarım’, ‘Cemal Abi’ ve 'Erkek Ya' gibi şarkıları bulunan Nil Ulusoy son olarak 'Çekemiyorlar' isimli bir şarkı çıkardı.

Şarkısının klibi için paylaşım yapan Ulusoy "Türkiye'de bir ilk" notuyla klibini paylaştı.

Şarkının klibinde tesettür elbisesi giyerek başına başörtüsü takan fenomen klipte büründüğü hal için "Kendimi bu kıyafetler içinde çok huzurlu hissettim. Bu ülkede yıllarca türban sorunu yaşandı. Şimdi herkes özgür ve istediği gibi yaşayabiliyor" dedi.