Tiktok fenomeni trans birey Nil Ulusoy'un yeni klibi büyük tepki çekti! Görenler şaştı kaldı: "Bu kadarına da pes sen kiminle dalga geçiyorsun"
Şarkıcı ve Tiktok fenomen Nil Ulusoy'un son şarkısına çektiği klibi izleyenler klipte giydiği kıyafetlerden dolayı Ulusoy'a büyük tepki gösterdi.
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Tiktok fenomeni trans birey Nil Ulusoy'un yeni klibi büyük tepki çekti! Görenler şaştı kaldı: "Bu kadarına da pes sen kiminle dalga geçiyorsun"
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