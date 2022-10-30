Tiktok fenomeni trans birey Nil Ulusoy'un yeni klibi büyük tepki çekti! Görenler şaştı kaldı: "Bu kadarına da pes sen kiminle dalga geçiyorsun"

Şarkıcı ve Tiktok fenomen Nil Ulusoy'un son şarkısına çektiği klibi izleyenler klipte giydiği kıyafetlerden dolayı Ulusoy'a büyük tepki gösterdi.

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Tiktok fenomeni trans birey Nil Ulusoy'un yeni klibi büyük tepki çekti! Görenler şaştı kaldı: "Bu kadarına da pes sen kiminle dalga geçiyorsun" 1

Tiktok'ta sık sık yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Nil Ulusoy çıkardığı şarkılarla da bir hayli konuşuluyor.

Tiktok fenomeni trans birey Nil Ulusoy'un yeni klibi büyük tepki çekti! Görenler şaştı kaldı: "Bu kadarına da pes sen kiminle dalga geçiyorsun" 2

Kalırım Yarım’, ‘Cemal Abi’ ve 'Erkek Ya' gibi şarkıları bulunan Nil Ulusoy son olarak 'Çekemiyorlar' isimli bir şarkı çıkardı.

Şarkısının klibi için paylaşım yapan Ulusoy "Türkiye'de bir ilk" notuyla klibini paylaştı.

Şarkının klibinde tesettür elbisesi giyerek başına başörtüsü takan fenomen klipte büründüğü hal için "Kendimi bu kıyafetler içinde çok huzurlu hissettim. Bu ülkede yıllarca türban sorunu yaşandı. Şimdi herkes özgür ve istediği gibi yaşayabiliyor" dedi.

Tiktok fenomeni trans birey Nil Ulusoy'un yeni klibi büyük tepki çekti! Görenler şaştı kaldı: "Bu kadarına da pes sen kiminle dalga geçiyorsun" 3

Giydiği kıyafetten dolayı büyük bir tepki ile karşılanarak başörtüsü ile dalga geçtiği düşünüldü ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Her şey denendi israfil surayı üflesin artık"

"Amacın ne? eşarp ne alaka? Bizim değerlerimiz rabbimin ayetiyle dalga geçmenin bedelini mahkemede ödersin!!"

"Nasıl bir devre denk geldik. Rezilliklerin sınırı kalmadı artık." şeklinde tepki gösterdiler.

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