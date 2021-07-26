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TikTok fenomeni video çekmek isterken hayatından oldu! Feci şekilde can verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 il için flaş uyarı