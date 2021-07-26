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  3. TikTok fenomeni video çekmek isterken hayatından oldu! Feci şekilde can verdi!

TikTok fenomeni video çekmek isterken hayatından oldu! Feci şekilde can verdi!

Çin'de TikTok fenomeni olan Xiao Qiumei, vincin tepesinde video çekerken yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

TikTok fenomeni video çekmek isterken hayatından oldu! Feci şekilde can verdi! 116

Çinli TikToker Xiao Qiumei, video çekmek isterken hayata veda etti.
 