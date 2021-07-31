Son dakika | Antalya Manavgat'tan acı haber! Orman yangınında can kaybı 5'e yükseldiCamdaki Kız dizisinin yıldızı Burcu Biricik yangın sonrası fidan bağışı yapanlara sitem etti: "Fidan bağışı yapmayın..."Aleksandar Djordjevic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı? İşte Aleksandar Djordjevic biyografisiYoldan çıkan tramvay elektrik direğine çarptıTikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü?Son dakika | Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sırp Aleksandar Djordjevic olduSon dakika | Fahrettin Koca, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 160 kişi etkilendiPrayforTurkey ne demek? Anlamı ne?Çekmeköy'de kontrolden çıkan araç uçtu: 1 yaralıFedon çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti: "Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı"
İstanbul35 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. TikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü?

TikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü?

Söylediği aforizmalar ile dikkat çeken Tiktok fenomeni Zeki Dayı'nın son zamanlarda video paylaşmaması üzerine ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki TikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü? İşte detaylar...

TikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü?

Son zamanlarda insanlar çektikleri videolar sayesinde kısa sürede tanınmayı başarabiliyor. Bir süredir video paylaşmayan TikTok fenomeni Zeki dayının ölüp ölmediği merak konusu oldu. Biz de haberimizde TikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü? sorusunun yanıtına yer verdik...

TİKTOK FENOMENİ ZEKİ DAYI ÖLDÜ MÜ?

TikTok'ta ünlü olan isimlerden birisi olan Zeki Dayı son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Uzun süredir video atmadığı için merak konusu olan Zeki Dayı'nın durumu “Tiktok fenomeni Zeki Dayı öldü mü?” şeklinde aratılıyor.

Söylediği aforizmalar ile dikkat çeken ve Cici Kız diyerek ünlenen Zeki Dayı kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. En son videosu 2019 tarihinde bulunuyor.

TikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT