Son zamanlarda insanlar çektikleri videolar sayesinde kısa sürede tanınmayı başarabiliyor. Bir süredir video paylaşmayan TikTok fenomeni Zeki dayının ölüp ölmediği merak konusu oldu. Biz de haberimizde TikTok fenomeni Zeki Dayı öldü mü? sorusunun yanıtına yer verdik...

TİKTOK FENOMENİ ZEKİ DAYI ÖLDÜ MÜ?

TikTok'ta ünlü olan isimlerden birisi olan Zeki Dayı son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Uzun süredir video atmadığı için merak konusu olan Zeki Dayı'nın durumu “Tiktok fenomeni Zeki Dayı öldü mü?” şeklinde aratılıyor.

Söylediği aforizmalar ile dikkat çeken ve Cici Kız diyerek ünlenen Zeki Dayı kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. En son videosu 2019 tarihinde bulunuyor.