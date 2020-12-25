TikTok fenomeninin aşkı sevgilisinin gözlerinde bitti!
Yanında uzandığı sevgilisinin TikTok videosunu çeken fenomen Sam Nunn, videoyu paylaşmadan önce detaylı bir şekilde izlediği sırada hayatı karardı. Videoyu yakınlaştırıp gözlere zoom yapan fenomen, kız arkadaşının gözlerindeki yansımada Tinder’da erkekleri kaydırdığını fark edip ilişkisini sonlandırdı.
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25 Aralık 2020 Cuma 17:29
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