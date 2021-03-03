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  3. TikTok fenomeniyiz diye girdiler, mağazayı soydular!

TikTok fenomeniyiz diye girdiler, mağazayı soydular!

Bursa'da TikTok fenomeni olduğunu söyleyen 3 kişi akılalmaz yöntemle, girdiği mağazadan 10 bin TL değerinde mal çaldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda 3 şüpheli Kenan Oraklı'ya ait cep telefonu dükkanına girdi.

TikTok fenomeni olduklarını söyleyen 3 hırsız, yeni videolar çekmek için ekipman almak istediğini söyledi.

2 KİŞİ OYALADI 1 KİŞİ ÇALDI

2 şüpheli iş yeri sahibi Kenan Oraklı'yı ekipmanlara bakıp oyalarken bir şüpheli el çabukluğu ile 10 bin TL değerindeki 4 telefonu cebine indirdi.

TikTok fenomeniyiz diye girdiler, mağazayı soydular

100 TL VERDİLER

Şüpheliler, telefonu çaldıktan sonra dükkandaki alışverişine devam etti. İstediği ekipmanları alan gençler dükkana 100 TL bırakıp gitti.

Çok geçmeden malların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Oraklı, şüphelilerin peşine düştü ancak bir sonuç alamadı. 

Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan 3 şüphelinin Bursa’nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı edinilen bilgiler arasında yer almakta.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

TikTok fenomeniyiz diye girdiler, mağazayı soydularTikTok fenomeniyiz diye girdiler, mağazayı soydular

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