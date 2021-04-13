Tiktok hangi ülkenin? Tiktok kimin? Ne zaman çıktı?

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TİKTOK NEDİR?

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır.

TİKTOK HANGİ ÜLKENİN?

Kuruluşu Çin'e ait olup 2016 yılının Eylül ayında başlayan Douyin bir diğer adıyla TikTok uygulaması, kısa sürede tüm dünyayı kasıp kavuran bir sosyal medya uygulamasına dönüşmüştür.

TİKTOK KİMİN?

2012 yılında Zhang Yiming tarafından kurulan Çinli bir İnternet teknolojisi şirketi ByteDance tarafından piyasaya sürülen bu uygulamaya, 2017 yılının Eylül ayında Endonezya'da yayılmaya başladığında uluslararası pazara uygun olması için TikTok ismi verilmiştir.

NE ZAMAN ÇIKTI?

Şu anda birçok kullanıcısı olan uygulamanın 14 Eylül 2015 tarihinde ilk yayınlanması gerçekleşmiş, Eylül 2016'da ise piyasaya sürülmüştür. O zamandan bu zaman birçok sosyal medya uygulamasını sollayan TikTok, kullanıcılarının 15 saniyelik videolarıyla geniş bir kitleye hitap eden bir uygulama haline gelmiştir.

TİKTOK NE KADAR GÜVENİLİR?

Herhangi bir sosyal ağı kadar riskli olan TikTok, herkese açık bir platformdur. Milyonlarca kişi TikTok’u severek kullanmakta ve güven duymaktadır. İnsan dostu bir uygulama olan TikTok, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı olan TikTok, güvenli bir deneyim sunmaktadır. On binlerce video titizlikle incelenmekte, kullanıcıların güvenliği ön planda tutulmaktadır. Dünyada her geçen gün daha fazla büyüyen TikTok, mevcut güvenlik önlemlerinin hepsini almaktadır. Diğer kullanıcıların videolarını görmesini istemeyenler, videolarını kimin görebileceğini ayarlayabilmektedir. Gerçekten başarılı video çekenler TikTok’ta popüler olmakta, binlerce aboneye ulaşmaktadır. Kısa sürede yayılan TikTok, birçok sosyal medya kullanıcısının vazgeçilmezlerindendir. Özgün, neşeli ve eğlenceli videoların yer alması, TikTok’u diğer uygulamalardan ayırmaktadır.

TİKTOK'UN FIRSATLARI NELER?

İnsanların rahatlıkla hayal güçlerini harekete geçirebilecekleri TikTok, kısa sürede büyük ilerleme kaydetmiştir. Geniş bir kitleye ulaşan TikTok, insanların tutkularını videolarına yansıtmalarını sağlamaktadır. Bilgisayar ve telefona ücretsiz bir şekilde indirilebilen TikTok, kolay video yapma araçlarını sunmaktadır. TikTok kendi içinde fenomenler çıkarmakta, çeşitli akımlara imza atmaktadır.

İlk Çin’de hizmet vermeye başlamış olan TikTok, son derece büyük bir pazara sahiptir. Kısa video çeken kullanıcılar, çeşitli efekt ve müzik ekleyebilmektedir. 2017 yılında kapatılan Vine’ın yerini hızlı bir şekilde dolduran TikTok, komik veya saçma videoların özgürce paylaşılabilmesi için bir zemin sunmaktadır. Kullanıcılar başka kullanıcıların videolarına göz atabilmekte ve hatta etkileşim kurabilmektedir.