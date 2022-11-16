TikTok hayranlığı yine can aldı! Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş: "Bizimle ilgilenmiyordu"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aylardır kayıp olan kadının eşi tarafından ormanlık bir alanda öldürüldüğü ortaya çıktı.

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TikTok hayranlığı yine can aldı! Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş: "Bizimle ilgilenmiyordu"

Muğla Fethiye Esenköy Mahallesi, Çırpı mevkiinde 24 Ekim’de bir kadın cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sinyal takibi ve kamera görüntülerini inceleyerek, cinayeti aydınlattı. Cesedin Sevim Çet’e (35) ait olduğu belirlendi.

TikTok hayranlığı yine can aldı! Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş: Bizimle ilgilenmiyordu

KAYIP İHBARINDA BULUMUŞTU

Eş Özgür Çet, geçen 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek, kızından öğrendiği kadarıyla kendisi işyerindeyken eşi Sevim Çet'in evlerinin önüne gelen kırmızı bir arabaya binerek gittiğini telefonunu da evde bıraktığını anlatıp, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kayıp başvurusundan bir sonuç alınmazken geçtiğimiz günlerde vatandaşlar Fethiye'nin Bozyer mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda bir kadın cesedi bularak emniyete ihbarda bulunmuştu.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardında, cesedin bıçaklanarak öldürülen bir kadına ait olduğu belirlendi. Kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet ve iki çocuğundan alınan kan ve doku örnekleriyle yapılan DNA testi sonucu cesedin Sevim Çet'e ait olduğu saptandı.

TikTok hayranlığı yine can aldı! Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş: Bizimle ilgilenmiyordu

"SÜREKLİ TİKTOK ÜZEİRNDE VİDEO ÇEKİYORDU"

İncelemenin ardından karısından haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurunda bulunan Özgür Çet (43) gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özgür Çet, daha sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Çet ifadesinde "Eşim bizimle ilgilenmiyordu. Sürekli 'TikTok' isimli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. Sol göğüs kısmından bıçakladım. Cesedi brandaya sarıp, evimizin balkonunun alt kısmına bıraktım. Gece ortalık sakinleştikten sonra cesedi Çırpı mevkisindeki ormanlık alana götürüp bıraktım" şeklinde konuştu.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı Özgür Çet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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