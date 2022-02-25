TikTok kullanıcısı hemcinslerini hedef aldı, Şahan çıldırdı! Şahan Gökbakar: "Y..şak ve hayasız bir şakamtrak!" diyerek öfke kustu! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalde yerel halk çok zor koşullarla karşı karşıya kaldı. TikTok'ta bir kadının hemcinslerine yönelik yaptığı iğrenç paylaşıma Şahan Gökbakar'dan oldukça sert bir yanıt geldi. "Y..şak ve hayasız bir şakamtrak!"

1 6 Rusya'nın işgalinin ardından kentlerde yaşayan yerel halk metro istasyonlarına sığındı. İnsanların mahsur kaldığı ve yaralandığı bu saldırıda 7'den 70'e herkes zarar gördü.