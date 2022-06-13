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TikTok oyunu ölüme götürüyordu!

İngiltere'de, sosyal medya platformu TikTok'ta viral olan boğma oyununu kendi kendine deneyen 12 yaşındaki çocuk, nefessiz kalarak komaya girdi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan çocuğun ailesi, çocuklarının fişinin çekilmemesi için mücadele ediyor.

TikTok oyunu ölüme götürüyordu!

İngiltere'de jimnastik alanındaki yeteneğiyle tanınan 12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan tarihinde TikTok'ta viral olan boğma oyununu oynarken boynuna geçirmiş olduğu bağ nedeniyle nefessiz kalarak komaya girdi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan Archie için doktorlar komadan çıkmasına ihtimal vermiyor. 
TikTok oyunu ölüme götürüyordu!
Hastane tarafından fişi çekilecek olan küçük Archie'nin ailesi, oğullarının yaşamdan koparılmaması için hukuki mücadelelere başvurdu.

TikTok oyunu ölüme götürüyordu!

Beyin ölümü gerçekleşen Archie'nin annesi Hollie Dance, “Oğlumun kalbi halen atarken onun yaşamdan koparılmasına rıza göstermemi bekliyorlar, bu acımasızlık, Hastanelerde Covid-19 hastaları en az üç ay yoğun bakımda tutulabiliyordu. Benim oğlumdan neden hemen vazgeçiyorlar?” açıklamalarında bulunarak isyanını dile getirdi.

 

TİKTOK'TA GÖRMÜŞ

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre; küçük çocuğun ailesi, çocuklarının TikTok’ta viral olan kendini boğarak bayıltma akımını deneyerek kendine zarar verdiğini düşünüyor.

TikTok oyunu ölüme götürüyordu!

Akıma göre kullanıcılar, kendilerini bayılttıktan sonra ayıldıkları anları kaydederek görüntüleri paylaşıyor. Adeta bir meydan okuma oyunu olan akım yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca çocuğun hayatını kaybettiği biliniyor. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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