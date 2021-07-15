Kazara Aşk 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 4. bölüm canlı izleKefaret 34. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Kefaret 34. bölüm canlı izleİçişleri bakanlığı firari FETÖ'cüler için 664 milyon ödül koydu!Mahrem 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 2. bölüm canlı izleDelil isminin anlamı nedir, Delil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çelim isminin anlamı nedir, Çelim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mahrem 1. bölüm full, tek parça izle | Mahrem ilk bölüm izleAlioski istediği ücreti azalttı! Cimbom rotayı yeniden Makedon oyuncuya çevirdi15 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Tesla araç sahipleri farelerden bıktı | Araç kablolarını kemiriyorlar! Nedeni ortaya çıktı!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir?

TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir?

TikTok uygulaması popüler müzik uygulaması olan Spotify'ın ücretsiz üyeliğini verecek. Bu kapsamda üyelik sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Son zamanların popüler uygulaması TikTok üyelerini mutlu edecek bir işbirliğine gitti. Sevilen uygulama aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu TikTok kullanıcıları 3 ay süreyle Spotify'i premium özelliklerle kullanabilecek. Bunun için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunanalar TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir?  sorularına yanıt arıyor.

TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir?

TİKTOK SPOTİFY PREMİUM NASIL ALINIR? SPOTİFY PREMİUM KODU NEREYE, NASIL GİRİLİR?

TikTok uygulamasından Spotify premium üyeliği almak için 18 yaşında ve üzerinde olunması gerekiyor. Bunun yanında Spotify üyeliğine sahip olunması gerekiyor. 

Spotify üyeliği almak için TikTok uygulamasına girin ve arama kısmına Spotifh yazın.

Daha sonra karşınıza "Ücretsiz 3 aylık Spotify Premium edinin" yazan bir görsel çıkacak.

TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir?

Akabinde ise görsele tıkladıktan sonra 18 yaş ve üzerinde olup olmadığınızı soran uyarıda "Kabul et ve devam et"  seçeneğini işaretleyiniz. 

Bu aşamadan sonra size verilen kodu kopyalayın ve Spotify uygulamasında ilgili yere girin. Veya  Lütfen spotify.com/redeem adresinde oturum açın ve istenen kısma kodu girin. 

TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir?

Öte yandan söz konusu kampanya  12 Temmuz – 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Vatandaşlar  25 Temmuz’dan sonra verilen bu promosyon kodlarını kullanamayacak.

TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT