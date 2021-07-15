Son zamanların popüler uygulaması TikTok üyelerini mutlu edecek bir işbirliğine gitti. Sevilen uygulama aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu TikTok kullanıcıları 3 ay süreyle Spotify'i premium özelliklerle kullanabilecek. Bunun için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunanalar TikTok Spotify premium nasıl alınır? Spotify premium kodu nereye, nasıl girilir? sorularına yanıt arıyor.

TİKTOK SPOTİFY PREMİUM NASIL ALINIR? SPOTİFY PREMİUM KODU NEREYE, NASIL GİRİLİR?

TikTok uygulamasından Spotify premium üyeliği almak için 18 yaşında ve üzerinde olunması gerekiyor. Bunun yanında Spotify üyeliğine sahip olunması gerekiyor.

Spotify üyeliği almak için TikTok uygulamasına girin ve arama kısmına Spotifh yazın.

Daha sonra karşınıza "Ücretsiz 3 aylık Spotify Premium edinin" yazan bir görsel çıkacak.

Akabinde ise görsele tıkladıktan sonra 18 yaş ve üzerinde olup olmadığınızı soran uyarıda "Kabul et ve devam et" seçeneğini işaretleyiniz.

Bu aşamadan sonra size verilen kodu kopyalayın ve Spotify uygulamasında ilgili yere girin. Veya Lütfen spotify.com/redeem adresinde oturum açın ve istenen kısma kodu girin.

Öte yandan söz konusu kampanya 12 Temmuz – 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Vatandaşlar 25 Temmuz’dan sonra verilen bu promosyon kodlarını kullanamayacak.