TikTok videosu bahanesi telefoncuyu 10 bin TL'lik zarara uğrattı!
Bursa'nın Kestel ilçesinde 3 kişi, TikTok videosu çekme bahanesiyle ekipman almak için bir telefoncuya girmesinin ardından 10 bin TL değerindeki telefonları çalarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.
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03 Mart 2021 Çarşamba 16:29
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