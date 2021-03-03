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  3. TikTok videosu bahanesi telefoncuyu 10 bin TL'lik zarara uğrattı!

TikTok videosu bahanesi telefoncuyu 10 bin TL'lik zarara uğrattı!

Bursa'nın Kestel ilçesinde 3 kişi, TikTok videosu çekme bahanesiyle ekipman almak için bir telefoncuya girmesinin ardından 10 bin TL değerindeki telefonları çalarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

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03 Mart 2021 Çarşamba 16:29
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