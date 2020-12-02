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TikTok videosu çeken kadın kamera karşısında dehşeti yaşadı! Sapıkla burun buruna geldi

Amerika'da genç bir kadın, evinde yalnız olduğu sırada TikTok'ta paylaşmak için dans videosu çekerken bir anda balkonunun kapısının açılmasıyla dehşeti yaşadı. Kayıt altına alının o anlar sosyal medyada 30 milyondan fazla izlendi.

Hagerstown'daki evinde yalnız yaşayan Hannah Viverette isimli kadın, akşam üzeri evinde dans videosu çekmek için kamera karşısına geçti. Dansçı olan kadın videoyu TikTok'ta paylaşacaktı. Kayıt düğmesine basıp dans etmeye başlayan Viverette aniden eve camdan giren bir sapıkla yüz yüze gelince neye uğradığını şaşırdı.

Kapısına dayanan sapık, içeri girmek için kapıyı zorlamaya başladı. O sırada adamdan evini terk etmesini ve uzaklaşmasını isteyen Hannah, sapığın kapıyı daha da zorlaması nedeniyle evin farklı bölümüne kaçarak kendini korumaya çalıştı.

Olay anının tamamını videoya çekmeyi başaran Hannah, daha sonra görüntüleri TikTok ve Facebook hesabından yayınladı. Bir anda viral olan Hannah'ın görüntüleri 30 milyondan fazla izlendi.

Polis ekipleri, kendilerine yapılan ihbarın ardından 36 yaşındaki Angel Moises Rodriguez-Gomez isimli adamı yakaladıklarını açıkladı. Sapık, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

SAPIĞIN KİMLİĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Yaşadığı kötü tecrübeyi Facebook hesabından da paylaşan Hannah, şu ifadelere yer verdi:

Birçok insanın bildiği gibi dans etmeyi seviyorum. Burası benim çıkışım, meditasyonum, güvenli yerim. Telefonumda dansımı kaydediyorum. Pazar gecesi yine evimde dans edip video kaydediyordum. Bir anda ikinci kat balkon kapımın açılmaya başladığını duydum. Korktum, hemen kapamak için kapıya doğru ilerledim, arkasında bir adam olduğunu fark ettim.

Taşındıktan sonra neredeyse her gün apartmanımda gördüğüm ama hiçbir şey söylemediğim bir yüzdü. Beni izlemek için oraya kadar gelmişti. Bunu uzun zamandır yapıyordu. Kapımda onunla yüz yüze geldiğim an bana zarar vermek için orada olduğunu biliyordum. Ellerini kapüşonlu kıyafetinin cebine soktu ve yüzünde bir gülümseme ile tuttu. İspanyolca bir şeyler mırıldandı ve sonra bir adım atmaya devam etti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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