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TikTok vidosu çekti, erkekler tarafından tacize uğradı!

Pakistan'da bir kadın TikTok videosu çekti ama sonunda kalabalık erkek grubu tarafından tacize uğradı. Yaşanan olay, kadının parkta video çekmesi üzerine gerçekleşti. bunun sonucunda erkekler tarafından cinsel saldırıya uğradı.

TikTok vidosu çekti, erkekler tarafından tacize uğradı!

Pakistan'da 14 Ağustos tarihinde aynı zamanda Pakistan'ın bağımsızlık gününde meydana gelen korkunç olay bir kaç gün sonrasına kadar da rapor edilmedi. Mynet'te yer alan habere göre, polisin günler sonra yaptığı açıklamada TikTok videosu çekerken bir kadının cinsel saldırıya uğradığını, havaya fırlatıldığını ve kıyafetlerinin yırtıldığını söyledi.

 "YÜZLERCE ERKEĞİN SALDIRISINA UĞRADIM"

Kimliğini belirtmek istemeyen kadın, cumartesi günü 400 yüz kadar erkekten oluşan bir kalabalık kendisine saldırdığın söyledi. Lahor kentinde TikTok videosu çekmek istediğini ama bunun sonucunda yüzlerce erkeğin saldırısına uğradığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Çıplak kaldım, kıyafetlerimi paramparça ettiler. Birkaç kişi bana yardım etmeye çalıştı ama kalabalık çok büyüktü ve beni havaya fırlatmaya devam ettiler." ifadelerini kullandı.

TikTok vidosu çekti, erkekler tarafından tacize uğradı!

''BU OLAY HER PAKİSTANLIYI UTANDIRMALI''

Pakistan Halk Partisi Başkanı Bilawal Butto Zerdari, olayın "Toplumumuzdaki bir çürümeye işaret eden her Pakistanlıyı utandırmalı" gerektiğini söyledi. Yaşanan olay Pakistan'da büyük tepkilere neden oldu. Kadınlara yönelik düzenli olarak saldırganlık ve şiddet raporlarının olduğu bir ülkede kadınların özgürlüğü ve güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı. Kadın hakları örgütleri faillerin yakalanması ve en yüksek cezaya çarptırılması talep edildi.

66 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ İ2 POLİS AÇIĞA ALINDI

Polis merkezi, şu ana kadar  olayda yer alan toplam 66 şüphelinin tespit edildiğini ve sorgulanmak üzere alındığını, iki polis memurunun da olayla ilgili ihmali olduğu iddiasıyla açığa alındığını doğruladı.

 

 

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