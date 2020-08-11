TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!

Son günlerin popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanma haberleri ile gündeme gelmesi VPN kullanım oranını artırdı.



TechCrunch'ta yer alan habere göre, Trump'ın ABD'li bir şirketle anlaşmaması durumunda yasaklayacağını açıkladığı TikTok hakkında çıkan bu haberler sonrası ülkedeki VPN talebi yüzde 10 arttı.

Aynı zamanda benzer haberlerin yer aldığı Japonya’da VPN kullanımı yüzde 19, Avustralya yüzde 41 oranında bir artışa tanıklık etti.

TechCrunch'ın ExpressVPN verilerinden derlediği habere göre, benzer bir durum geçtiğimiz dönemde TikTok'u yasaklayan Hindistan'da da yaşandı. Karar sonrası ülkede VPN kullanımı yüzde 22 arttı.

TRUMP SÜRE VERMİŞTİ

Amerika Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.



Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini söylemişti.