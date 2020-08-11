TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!Riva'da Fenerbahçe'nin talebi kabul edilmedi11 Ağustos gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?İsmail Hacıoğlu tepkilere sessiz kalmadı aşkına sahip çıktı!İl dışı atama kılavuzu|İl dışı atama kontenjanları 2020|Tayin başvurusu yapılan 23 ilEren Bülbül, vefatının 3. yılında minnetle anıldıSergen Yalçın'dan PAOK yorumu: "Zor bir kura çektik"Merkez Bankasından yeni likidite kararı: Limitler sıfırlandıİşte 11 Ağustos spor manşetleri! Haftanın önemli spor gelişmeleriMurat Boz yeni şarkısı için kısa film çekti!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!

TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!

Amerika'da yasaklanmasıyla gündem olan TikTok, ülkedeki VPN kullanım oranını arttırdı. ABD'deki VPN talebi yüzde 10 arttı.

TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!

Son günlerin popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanma haberleri ile gündeme gelmesi VPN kullanım oranını artırdı.
  
TechCrunch'ta yer alan habere göre, Trump'ın ABD'li bir şirketle anlaşmaması durumunda yasaklayacağını açıkladığı TikTok  hakkında çıkan bu haberler sonrası ülkedeki VPN talebi yüzde 10 arttı. 

TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!

Aynı zamanda benzer haberlerin yer aldığı Japonya’da VPN kullanımı yüzde 19, Avustralya yüzde 41 oranında bir artışa tanıklık etti. 
TechCrunch'ın ExpressVPN verilerinden derlediği habere göre, benzer bir durum geçtiğimiz dönemde TikTok'u yasaklayan Hindistan'da da yaşandı. Karar sonrası ülkede VPN kullanımı yüzde 22 arttı.

TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!

TRUMP SÜRE VERMİŞTİ

Amerika Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı. 


Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini söylemişti.

TikTok yasaklanınca VPN kullanımı arttı!

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT