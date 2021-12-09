Tiktok yıldızı Obeyfendimen, Semih Varol'un eski sevgilisi pamuk şeker Sera'ya aşkını haykırdı!

Son zamanlarda dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformu haline gelen TikTok'ta her geçen gün yeni bir olaya şahitlik ediliyor. Kullanıcılar, canlı yayın ve keşfet özelliği sayesinde mutluluklarını, korkularını veya itiraflarını takipçileriyle paylaşabiliyor. Son olarak Tiktok Türkiye'nin en bilinen isimlerinden "Obeyfendimen" takma isimli Adem Ön, yine platformun tanınan isimlerinden Sera Korkmaz'a aşkını itiraf etmesiyle gündem oldu.

AKIM BAHANE AŞK İTİRAFI ŞAHANE

Adem Ön, 2022 yılına girerken popüler olan "2022'ye gireceğiz, bu yıl tanıdığın insan..." akımını Sera Varol üzerinden yaptı. Twitter ve Tiktok'ta oldukça fazla takipçiye sahip olan Semih Varol'un birlikte yaşadığı eski sevgili Sera Korkmaz'a aşkını ilan eden Obeyfendimen, "2022'ye gireceğiz, bu yıl tanıdığım en mükemmel insan" başlığında Sera Korkmaz ile fotoğraflarını kolaj haline getirdi. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan videoya takipçiler "Böyle aşk itirafı görülmedi" "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

Video sonrası ikiliden bir açıklama gelmezken "yakında sevgili olduklarını duyarız" yorumları beraberinde geldi.