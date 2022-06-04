TikTok'ta "Çarşaflı çocuk hırsızı" polemiği! Emniyet işin aslını açıkladı! "Çocuk kaçırılma iddiası..."

TikTok platformunda başlayan daha sonra diğer platformlarda da yayılan iddiaya göre; çarşaflı kişi veya kişiler, yolda yürüyen çocukları hızlı bir şekilde karantinaya alarak kaçıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde sosyal medya mecralarında gündem olan "Çarşaflı çocuk hırsızı" iddiaları için kolları sıvadı. Gerekli tüm kontrolleri sağlayan EGM, durumun asılsız olduğunu tespit etti.

YAZILI AÇIKLAMA KAMUOYUNA SUNULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görseller paylaşıldığı tespit edilmiştir.

"Çeşitli plakalı araçlar ile çocukların kaçırılacağı”, "kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı" şeklinde ifadeler içeren kaçırma iddialarına karşın, bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği görülmüştür.

'HERHANGİ BİR MÜRAACAT SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Yukarıda iddia edildiği kapsamda birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. "