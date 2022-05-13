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  3. TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması gündem oldu! Yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı!

TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması gündem oldu! Yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasının FETÖ'cülerle kurduğu diyalog gündem oldu.

TikTok platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen bir çalışanın FETÖ'cülere verdiği yanıtlar gündem olurken, korumanın yakışıklılığı ise viral oldu. Hain FETÖ'cülerle yurt dışında tartışma yaşayan korumaya "Senin Allah'ına kurban" şeklinde mesajlar gelirken "Yakışıklılığından videoya odaklanamıyorum" yorumları dikkat çekti.

TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması gündem oldu! Yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı!

TOKAT GİBİ YANITLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, kendisine selam veren FETÖ'cülere "Ben sizin selamınızı almam, siz bizim kardeşlerimizi şehit ettiniz. Siz Türk müsünüz? Gelemiyorsunuz ülkeye neden? Çünkü sizin Amerika'nın köpeğisiniz." ifadelerini kullanması Türk halkının gururunu okşarken, korumanın yakışıklılığı sosyal medyayı adeta salladı.

TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması gündem oldu! Yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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