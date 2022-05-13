TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması gündem oldu! Yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı!

TikTok platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen bir çalışanın FETÖ'cülere verdiği yanıtlar gündem olurken, korumanın yakışıklılığı ise viral oldu. Hain FETÖ'cülerle yurt dışında tartışma yaşayan korumaya "Senin Allah'ına kurban" şeklinde mesajlar gelirken "Yakışıklılığından videoya odaklanamıyorum" yorumları dikkat çekti.

TOKAT GİBİ YANITLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, kendisine selam veren FETÖ'cülere "Ben sizin selamınızı almam, siz bizim kardeşlerimizi şehit ettiniz. Siz Türk müsünüz? Gelemiyorsunuz ülkeye neden? Çünkü sizin Amerika'nın köpeğisiniz." ifadelerini kullanması Türk halkının gururunu okşarken, korumanın yakışıklılığı sosyal medyayı adeta salladı.