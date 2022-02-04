TikTok'ta deprem etkisi yarattı! Hamile kalan Ece Ronay evlendi, eski aşkı Cioman'ı unutamadı iddiası! Cansu Tekin'e canlı yayında "Kaşar" iması! Kısa bir süre önce hamile kalan ve hemen ardından evlenen Ece Ronay, TikTok canlı yayınında eski aşkı Cioman ile videolar çeken Cansu Tekin'i hedef aldı. Takipçilerinden, "Kuyruk acın var, kocan yanında mutlu olmaya bak" mesajları da beraberinde geldi.

1 12 2021'in en büyük magazin olayının baş rolü olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i ifşalamış, gündemde deprem etkisi yaratmıştı.