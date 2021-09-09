TikTok'ta iç çamaşırlarını sergileyen Aynur Aydın cesur pozlarıyla yine yürek hoplattı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Aynur Aydın bu kez cesur pozunu yayınlayarak magazin gündemine oturdu. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan 35 yaşındaki Aynur Aydın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sıklıkla iç çamaşırlarıyla ilgili paylaşım yapan ünlü şarkıcı Tiktok'ta iç çamaşarlarını sergilemişti.

"SÜTYENLE ARANDAKİ PROBLEM NE?"

Sürekli sütyen açıklamalarıyla Twitter gündeminin nabzını tutan Aydın, son olarak Twitter'da paylaştığı “Bu sefer sütyensiz tweet atacağım” açıklamasının ardından, takipçilerinden, “Sütyenle arandaki problem ne?” şeklinde tepkilerle karşılaşmıştı. İç çamaşarı paylaşımlarıyla takipçilerinin adeta nefesini kesen Aydın, son olarak iç çamaşırlarıyla evinin havuzuna girdiği anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

BU DEFA BORNOZ POZLARIYLA DUDAK UÇUKLATTI!

'Gerçek hayatımı 4 resim yansıtıyor'' notuyla yaptığı bornoz paylaşımları, bir kesim takipçisi tarafından beğenilirken, bir kesim takipçisi tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte o cesur pozlar...