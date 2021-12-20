TikTok'ta milyonlarca izlenme aldı! Eşinin kendisinin aldattığı görüntüleri sosyal medyada yayımladı! Öpüştü, poposunu sıktı

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok gizli olay ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle eşini aldatan kişilerin ihanetleri kamera görüntüleriyle kanıtlanıyor. Bu olaylara bir yenisi eklendi. Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir kadın evine taktırdığı kamera görüntülerinde eşinin kendisini aldattığı anları paylaştı.

KADINI ÖPTÜ, POPUSUNU SIKTI

Söz konusu görüntülerde kadının kocasının yarı giyinik şekilde olan bir kadınla yakınlaştığı ve öpüştüğü görülüyor. Ayrıca görüntülerde adamın kadının posunu sıktığı ve arabasına bindirdiği anlar görülüyor.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ, ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Video TikTok'ta milyonlarca izlenme alırken çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumların bazıları şöyle:

"Onu öpme şekli, aile gezisi için ayrıldığınızı düşündüm ……. Kutsal ruh aktive olur."

"Neyse ki senin için çöpü çıkardı. Senin için daha büyük ve daha iyi şeylerin zamanı geldi"

"Teknoloji güzeldir."

Durumu hakkında bilgi veren eş, TikTok takipçilerine kocasının "artık burada ikamet etmediğini" söyledi.