TikTok'ta pes dedirten akım! "Öğretmenini tokatla" challenge öğrenciyi harekete geçirdi!

Son zamanların en popüler sosyal medya platformu olan TikTok adlı uygulama, her geçen gün bir felakete yol açıyor. Her hafta çıkan yeni akımları kendi profillerine yükleyip fenomen olmaya çalışan kullanıcılar akla gelmeyecek eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de bir genç kez akım videosu çekerken hayatını kaybetmişti. Bu defa kötü haber ABD'den geldi. Bir lise öğrencisi yeni akıma uymak istedi, sınıfında ders anlatan öğretmenine yumruk attı. Darp edilen öğretmen kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

HAPİS CEZASI UYGULANABİLİR

ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan Covington Lisesi'nde 18 yaşındaki Larianna Jackson isimli öğrenci, ders sonrası arkadaşları tenefüsteyken TikTok uygulamasından kendini kayda aldı. Yavaş yavaş sınıfta bulunan öğretmene doğru yaklaşan öğrenci bir anda öğretmenine tokat attı. Hızını alamayan Jackson, yere yığılan öğretmenine defalarca yumruk attı. Polis TikTok challenge’ından etkilendiğini düşündüğü öğrenciyi gözaltına alındı. Darp suçlamasından hüküm giymesi halinde Jackson bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin dolar (44 bin 500 lira) para cezası alabileceği öne sürüldü.

"BÖYLE BİR AKIM YOK"

Hastaneden gelen açıklamaya göre öğretmenin yüzüne ağır darbe aldığı ancak, durumunun şuan iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası TikTok'tan açıklama geldi. Böyle bir akımın olduğunu kabul etmeyen TikTok bu tür içeriklerin sakıncalığı olduğu gerekçesiyle kaldıracağını duyurdu.