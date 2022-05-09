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  3. TikTok'taki vaaz duyanları şok etti! Cenneti cinsel öğelerle anlatması tartışmaları fitilledi! "Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin."

TikTok'taki vaaz duyanları şok etti! Cenneti cinsel öğelerle anlatması tartışmaları fitilledi! "Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin."

Namaz kılmayanları ikna etmeye çalışan hocanın “Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin." lafı sosyal medyayı salladı. Vaaz veren hocanın cennet ile cinsel öğeleri yan yana getirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

TikTok'taki vaaz duyanları şok etti! Cenneti cinsel öğelerle anlatması tartışmaları fitilledi! "Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin."

Namaz kılmayanları ikna etmek için cennetten kesitler anlatan hocanın lafları gündeme oturdu.

Videoda hocanın “Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin.” ifadeleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

TikTok'taki vaaz duyanları şok etti! Cenneti cinsel öğelerle anlatması tartışmaları fitilledi! Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin.

CENNETTE CİNSELLİK VURGUSU ŞAŞIRTTI

"hasanhocaa" isimli hesapta paylaşılan videodaki vaazda şu ifadeler kullanıldı;

“70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi. Afedersin top sektireceğiz ya. Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin. Neden kılmıyoruz bu namazları? Neden tutmuyoruz bu Allah’ın sözünü? Aşkım yattın mı deyince yatmış numarası yapmayacağız. Yatmadım diyeceğiz. Nereye yatıyoruz cennetteyiz.”

Vaaz veren hocanın cennet ile cinsel öğeleri yan yana getirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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