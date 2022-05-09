TikTok'taki vaaz duyanları şok etti! Cenneti cinsel öğelerle anlatması tartışmaları fitilledi! "Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin."

Namaz kılmayanları ikna etmek için cennetten kesitler anlatan hocanın lafları gündeme oturdu.

Videoda hocanın “Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin.” ifadeleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

CENNETTE CİNSELLİK VURGUSU ŞAŞIRTTI

"hasanhocaa" isimli hesapta paylaşılan videodaki vaazda şu ifadeler kullanıldı;

“70 tane hurin olacak ya, hap kullanmayacaksın abi. Afedersin top sektireceğiz ya. Macun mu sarımsak mı iyi geliyor demeyeceksin. Neden kılmıyoruz bu namazları? Neden tutmuyoruz bu Allah’ın sözünü? Aşkım yattın mı deyince yatmış numarası yapmayacağız. Yatmadım diyeceğiz. Nereye yatıyoruz cennetteyiz.”

Vaaz veren hocanın cennet ile cinsel öğeleri yan yana getirmesi şaşkınlıkla karşılandı.