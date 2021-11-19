Tikvenik Bulgaristan'ın geleneksel tarifleri arasında yer almaktadır. Bal kabağı böreğidir. Tikvenik balkanlarda yapıldığında üzerine pudra şekeri konularak ikrama sunulur. Trakya'da ise farklı bir kategoride yer almaktadır; şerbetli bir tatlı olarak tüketilir. Tikvenik; şeker, tarçın, ceviz ve bal kabağının enfes birleşiminden oluşur. Bu bağlamda, Tikvenik nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Tikvenik tarifi ve detayları...

TİKVENİK MALZEMELERİ

4 adet yufka

1 su bardağı şeker

1 kg. bal kabağı(kabuğu soyulmuş)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

TİKVENİK TARİFİ

Bal kabağı geniş bir kase içine rendelenir.

Şeker, ceviz ve tarçın bal kabağına eklenerek karıştırılır.

Yufkalar, yarım ay olacak biçimde tam ortadan kesilir. 8 adet yarım ay şeklinde yufka elde edilmelidir.

Bir fırça yardımıyla yufkaların iç yüzeyine sıvı yağ sürülür.

Sonrasında bal kabaklı harç yufkanın içine eşit olarak yerleştirilir. Rulo şeklinde sarılır ve gül gibi dolanır.

Dolanan ilk yufka yağlı kağıt konulan fırın tepsisine veya 30 cm çapında yağlanmış borcamın ortasına yerleştirilir.

Diğer yufkalara da sıvı yağ sürülür ve iç harçları koyularak rulo şeklinde sarılır. Ortaya yerleştirilen yufkayla birleştirilerek dizilir. Birleştirilen yufkalar gül böreği şeklinde tepsiye dizilmiş olmalıdır.

Yufkalar tükendiğinde geriye kalan sıvı yağ böreğin en üst kısmına fırça ile sürülür.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika civarında pişirilir.

Servis edilmeden önce üzerine pudra şekeri serpilir.

Tikvenik servise hazır!

PÜF NOKTALARI

Bal kabaklı karışım böreğin içine koyulmadan önce sotelenebilir. Bu şekilde daha yumuşak bir börek elde edilebilir.

Böreğin daha çıtır olması istenir ise harç sotelenmeden kullanılmalıdır.