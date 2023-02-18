Til Bracun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Til Bracun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Til Bracun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Til Bracun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Til Bracun 28 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Til Bracun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Til Bracun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Til Bracun'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Til Bracun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Til Bracun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Til Bracun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Til Bracun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Til Bracun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Til Bracun şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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