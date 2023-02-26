Til Mavretic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Til Mavretic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Til Mavretic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Til Mavretic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Til Mavretic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Til Mavretic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Til Mavretic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Til Mavretic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Til Mavretic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Til Mavretic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Til Mavretic 19 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Til Mavretic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. Til Mavretic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Til Mavretic'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Til Mavretic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Til Mavretic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Til Mavretic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Til Mavretic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Monopoli

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

18 Nisan 2019 yılında Michalovce

13 Şubat 2020 yılında NK Domzale

1 Şubat 2021 yılında ND Gorica

30 Haziran 2021 yılında NK Domzale

4 Ağustos 2021 yılında Tabor Sezana

29 Temmuz 2022 yılında FCI Levadia

Til Mavretic kimdir

Til Mavretic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Til Mavretic şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Til Mavretic nereli

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