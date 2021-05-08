Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e indirildiği ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kadir Gecesi geldi çattı. Bunun üzerine vatandaşlar internetten, Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası ve ayetleri nelerdir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntışar...

TİLAVET SECDESİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Tilavet Secdesi, Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denmektedir. Bu secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı kerimde ayet bulunmaktadır. Söz konu ayet şu şekildedir: "Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!" (İnşikâk 84/ 21)

Tilavet Secdesine ilişkin Abdullah bin Ömer (r.a) rivayette bulunmuştur. Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil niteliğinde olan rivayet şu şekildedir. "Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)

Tilavet Secdesi yaparken namazdaki gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir. Abdestten sonra niyet edilir ve yapılan tilavet secdesinde doğrudan secdeye varılır. Secdede, namazda olduğu gibi üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" denilir ve Allah u Ekber denilerek kalkılır. Kalkarken ise ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr'' ayeti okunur ve secde gerçekleştirilir.

TİLAVET SECDESİ DUASI VE AYETLERİ NELERDİR?

Namaz sırasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan bir Müslüman, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.

Tilavet secdesi ayetleri:

Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri 14 tanedir:

A'râf suresinin 206;

Ra'd suresinin 15,

Nahl suresinin 49,

İsra suresinin 109,

Meryem suresinin 58,

Hac suresinin 18,

Sâd suresinin 24,

Furkan suresinin 60

Neml suresinin 25,

Secde suresinin 15,

Fussılet suresinin 37,

Necm suresinin 62,

İnşikâk suresinin 21,

Alak suresinin 19'uncu ayetidir.